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Джервонта Дэвис: Я бью сильнее Деонтея Уайлдера

Джервонта Дэвис: Я бью сильнее Деонтея Уайлдера
10:29 Сегодня Телеграф vringe.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Американец считает себя лучшим боксером во втором полулегком и легком дивизионах.

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе американец Джервонта Дэвис назвал себя лучшим бойцом во втором полулегком и легком дивизионах.

— Предстоящий поединок с Абнером Маресом самый большой ваш бой, если говорить об имени оппонента? Вы упомянули, что Абнер будущий член Зала славы.

— По имени, да. Его имя больше, чем имя Тевина (Фармера). Я предпочитал драться с Абнером ещё до Тевина. Что касается умений, то Педраса был самым сложным, с кем я дрался.

— Джервонта, вы не считаете, что вы сильнее из-за того, что 59 кг — это ваша природная весовая категория?

— Я думаю, что я бью сильнее Деонтея Уайлдера.

— Вы думаете, что вы лучший в 59 кг среди всех обладателей титулов, как вы себя оцениваете?

— Я думаю, что я лучший в 59 и 61 кг.

Ранее Дэвис пообещал, что сможет побить Василия Ломаченко.

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