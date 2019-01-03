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Возвращение Кличко в ринг - в топ-3 самых желанных в 2019 году

Возвращение Кличко в ринг - в топ-3 самых желанных в 2019 году
13:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Боксерский мир ждет в 2019 году появления в ринге Кличко, Уорда, Бриггза и Мейвезера.

Возможное возвращение в профессиональный бокс двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе, победителя Олимпиады-1996 Владимира Кличко вошло в топ-3 самых желанных камбэков 2019 года по версии популярного портала East Side Boxing.

Наряду с возможным возвращением украинца, боксерский мир ждет очередного появления в ринге американцев Андре Уорда, Шеннона Бриггза и Флойда Мейвезера, отмечает Klitschko-brothers.com.

"Владимир Кличко (42 года), свой последний бой провел в апреле 2017-го, покинув ринг с рекордом - 64 победы (53 - нокаутом), 5 поражений. Зачем ему возвращаться? Владимир не забывает о спортзале и находится в отличной форме. Он якобы даже послал месседж Энтони Джошуа, в котором написал, что чувствует себя превосходно и может победить любого нынешнего супертяжа. Кроме того, реванш с Джошуа или Тайсоном Фьюри продастся отлично. Вероятность возвращения по 10-балльной шкале - три", - так объяснили свой выбор журналисты East Side Boxing.

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