Мозли: Мейвезер выжидал, пока его соперники пройдут свой "пик"

Новости спорта: Шейн Мозли прокомментировал статистику выступлений Флойда Мейвезера.

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Шейн Мозли считает, что непобеждённый экс-обладатель титулов в пяти дивизионах Флойд Мейвезер боится проиграть и старательно оберегает "0" в графе поражений.

"Флойд так боится проиграть. Он вырос в другую эпоху. В ту эпоху, в которой рос я, был принцип "я лучший, и я подерусь с любым на моём пути". В эпоху Флойда принцип "мы не проиграем, потому что если проиграем, всё испортится". Он настолько хотел побеждать и удерживать свой "0", что выжидал, пока его соперники не достигнут определённого возраста или веса… пройдут пик или будут слишком молоды.

Он ждал подходящего времени. Но всё же он победитель, и он хочет побеждать везде, не только на ринге, но и за его пределами. Мне кажется, он просто хотел быть единственным человеком, у которого есть "0" и уйти, оставшись единственным. Он заработал много денег, но я думаю, что спорт вернулся к позициям, при которых мы видим хорошие бои", — цитирует Мозли BoxingScene.