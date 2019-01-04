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"Никакого боксерского IQ": Диллиан Уайт охарактеризовал Уайлдера

&quot;Никакого боксерского IQ&quot;: Диллиан Уайт охарактеризовал Уайлдера
07:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Боксер-супертяжеловес Диллиан Уайт вызвал на бой обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера и заявил, что смог бы отправить бывшего чемпиона Тайсона Фьюри в нокаут.

"Погнали, детка. У Уайлдера есть сила, но хорошему боксёру очевидно, что его удары видны за 10 миль. Он очень сильно размахивается, и у него нет никаких навыков, никакого боксёрского IQ.

Фьюри долговязый и неудобный, но он не так уж и силён, и его можно потрясти. Это доказывается раз за разом. Его доставали в большинстве поединков. Я бы точно нокаутировал Тайсона Фьюри. У меня нет сомнений, когда речь заходит до того, смогу ли я нокаутировать Тайсона Фьюри", — сказал Уайт Sky Sports.

В последнем поединке, который прошёл в декабре 2018 года, Уайт нокаутировал Дерека Чисору.

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