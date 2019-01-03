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"Легкая работа": Уайлдер намерен нокаутировать Бризила за 3 раунда

&quot;Легкая работа&quot;: Уайлдер намерен нокаутировать Бризила за 3 раунда
21:57 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Деонтей Уайлдер считает, что у Доминика Бризила нет шансов в бою с ним.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что не сомневается в своей победе над обязательным претендентом на титул Домиником Бризил, который может стать его соперником в случае, если матч-реванш Уайлдера с британцем Тайсоном Фьюри не состоится.

"Я не думаю, что я буду драться с Бризилом в следующем бою, но если мне придется это сделать, то вы увидите, что разница между моей мастерством и его - это как разница между днем и ночью. Это будет легкая работа для меня - бой на 1-3 раунда. Нокаут может случиться уже в первом раунде, но точно не позже, чем в третьем, так как он слишком медленный, и когда я попаду по нему, он упадет - здесь вообще без вопросов", - сказал Деонтей Уайлдер.

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