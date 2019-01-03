"Ничего личного": Пакьяо пообещал уничтожить Бронера

Новости спорта: Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил, что собирается нокаутировать Эдриена Бронера.

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо прокомментировал предстоящий поединок против Эдриена Бронера.

"Ничего лично против Эдриена не имею. Этот бой — просто бизнес. Бронер хороший парень, но я не могу удержаться, чтобы не начать ржать. Парень знает, как заработать денег на этом поединке.

Это не прогноз, но моя цель — уничтожить Бронера. Так и запишите: я собираюсь его нокаутировать. Нужно выдавить максимум из этой возможности. До того, как досрочно победил Матиссе, я уже и забыл, насколько клево побеждать нокаутом. Народу понравилось тоже. Потому попытаюсь повторить", — цитирует Пакьяо Boxing Scene.