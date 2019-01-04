Скачать
Пятница, 04.01.2019
Федерер и Зверев вновь сразятся в финале Кубка Хопмана
Федерер и Зверев вновь сразятся в финале Кубка Хопмана
Определен лучший футболист Динамо 2018 года по версии болельщиков
Определен лучший футболист Динамо 2018 года по версии болельщиков
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Манчестер Сити - Ливерпуль 2:1 Видео голов и обзор матча
Бокс: расписание боев на январь 2019
Бокс: расписание боев на январь 2019

Баду Джек хочет завоевать чемпионский пояс в весе Гвоздика

Баду Джек хочет завоевать чемпионский пояс в весе Гвоздика
22:41 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-чемпион мира Баду Джек в двух весовых категориях нацелился на титул WBA.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек заявил, что при равных предложениях от других чемпионов в полутяжелом весе он был выбрал встречу с Дмитрием Биволом.

"Бой с Биволом - это то, чего я по-настоящему хочу. В этом весе четыре чемпиона. Я готов драться с любым чемпионом, но предпочту самого денежного из них. Если мне заплатят одинаково, то мой выбор - Дмитрий Бивол", - заявил Джек.

Отметим, что Баду Джек в следующем бою встретится с американцем Маркусом Брауном 19 января за титул временного чемпиона WBA в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол является полноценным чемпионом WBA в полутяжелой весовой категории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Баду Джек, Дмитрий Бивол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль: события матча
02 Свитолина опустится на две позиции, Цуренко установит рекорд в рейтинге WTA
03 Криштиану Роналду встретился с Энтони Джошуа
04 "Легкая работа": Уайлдер намерен нокаутировать Бризила за 3 раунда
05 Легенда бокса Леннокс Льюис назвал самые значимые для себя события 2018 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь