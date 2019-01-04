Баду Джек хочет завоевать чемпионский пояс в весе Гвоздика

Новости спорта: Экс-чемпион мира Баду Джек в двух весовых категориях нацелился на титул WBA.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек заявил, что при равных предложениях от других чемпионов в полутяжелом весе он был выбрал встречу с Дмитрием Биволом.

"Бой с Биволом - это то, чего я по-настоящему хочу. В этом весе четыре чемпиона. Я готов драться с любым чемпионом, но предпочту самого денежного из них. Если мне заплатят одинаково, то мой выбор - Дмитрий Бивол", - заявил Джек.

Отметим, что Баду Джек в следующем бою встретится с американцем Маркусом Брауном 19 января за титул временного чемпиона WBA в полутяжелом весе. Дмитрий Бивол является полноценным чемпионом WBA в полутяжелой весовой категории.