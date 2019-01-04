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Чемпион мира назвал боксера, который нокаутирует Ломаченко

Чемпион мира назвал боксера, который нокаутирует Ломаченко
16:00 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Чемпион WBA Лео Санта Крус считает украинца отличным бойцом, но нашел для него хорошего соперника.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA Super Лео Санта Крус (35-1-1, 19 КО) уверен, что Майки Гарсия (39-0, 30 КО) нокаутирует Василия Ломаченко (12-1, 9 КО):

"Он отличный боец, он действительно очень умелый боксер. Думаю, будет сложно найти человека, который побьет его в его же дивизионе. Но я знаю одного такого – это Майки Гарсия. Думаю, он слишком силен. Ломаченко даст бой, но Гария нокаутирует его".

Отметим, что Ломаченко хочет заполучить бой с Гарсией, но американец поднялся в весе и следующий бой проведет против Эррола Спенса.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Лео Санта Крус.
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