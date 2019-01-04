Чемпион мира назвал боксера, который нокаутирует Ломаченко

Новости спорта: Чемпион WBA Лео Санта Крус считает украинца отличным бойцом, но нашел для него хорошего соперника.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBA Super Лео Санта Крус (35-1-1, 19 КО) уверен, что Майки Гарсия (39-0, 30 КО) нокаутирует Василия Ломаченко (12-1, 9 КО):

"Он отличный боец, он действительно очень умелый боксер. Думаю, будет сложно найти человека, который побьет его в его же дивизионе. Но я знаю одного такого – это Майки Гарсия. Думаю, он слишком силен. Ломаченко даст бой, но Гария нокаутирует его".

Отметим, что Ломаченко хочет заполучить бой с Гарсией, но американец поднялся в весе и следующий бой проведет против Эррола Спенса.