Легенда бокса Леннокс Льюис назвал самые значимые для себя события 2018 года

Новости спорта: Легенда бокса Леннокс Льюис подвел итоги 2018 года.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, британский боксер Леннокс Льюис, подводя итоги 2018-го года, назвал самые значимые для себя события. В их число попали и встреча с «вечным» чемпионом мира по версии WBC Виталием Кличко в Англии, и Конгресс Всемирного боксерского совета, состоявшийся в Киеве.

Фотографии самых памятных для себя моментов 2018-го Льюис опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей. «Оглядываясь на последний год, я хочу выразить благодарность за полученный опыт и реализацию поставленных целей. Мы ставим перед собой новый задачи и, надеюсь, 2019-й принесет много нового и интересного для меня, моих друзей и моих поклонников», - подписал фотографии Льюис.