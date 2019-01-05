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Вратарь сборной Германии по гандболу пообщался с Владимиром Кличко

Вратарь сборной Германии по гандболу пообщался с Владимиром Кличко
05:01 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: klitschko-brothers.com

Новости спорта: Андреас Вольф поделился своими впечатлениями от встречи с Владимиром Кличко.

Один из лучших гандболистов мира, бронзовый призер Игр-2016, вратарь клуба "Киль" и сборной Германии Андреас Вольф поделился своими впечатлениями от встречи с легендарным украинским боксером, двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе, победителем Олимпиады-1996 Владимиром Кличко.

По словам Вольфа, он многое почерпнул для себя из разговора с Владимиром. "Для меня было большой честью познакомиться с такой глобальной личностью, выдающимся спортсменом, настоящим символом бокса, - рассказал Вольф. – А также обменяться с Владимиром Кличко некоторыми идеями. Многие из его советов помогут мне на чемпионате мире. Общаясь с человеком с таким опытом, вы можете включать в свою повседневную работу вещи, о которых вы даже не думали раньше".

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Гандбол, Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Андреас Вольф.
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