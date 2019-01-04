Пакьяо может перехватить соперника у Ломаченко

Новости спорта: Мэнни Пакьяо заявил, что может провести бой с Майки Гарсией.

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, которому вскоре предстоит встреча с экс-чемпионом мира в четырёх весовых категориях Эдриеном Броунером, не исключил, что в будущем он проведёт поединок с Майки Гарсией.

"Вариантов для следующих поединков достаточно. В том числе, я рассматриваю возможность боя и с Майки Гарсией. У нас один и тот же промоутер, так что это вариант. Что касается его встречи со Спенсом, то Гарсия хорош и покажет хорошее шоу", — приводит слова филиппинца Boxingnews24.

Напомним, что встреча Мэнни Пакьяо и Эдриена Броунера состоится 19 января. Что касается поединка Майки Гарсии и Эррола Спенса, то эта встреча состоится 16 марта на вечере бокса в Арлингтоне. Отметим, Василий Ломаченко ранее заявил о о желании провести бой с Майки Гарсией в 2019 году.