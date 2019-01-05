Малоизвестный польский боксер хочет выйти на ринг против Усика

Новости спорта: Польский боксер Адам Ковнацки надеется встретится с украинцем Александром Усиком

Топовый боец супертяжелого веса 29-летний поляк Адам Ковнацки позитивно смотрит на возможность проведения поединка против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 31-летнего украинца Александра Усика.

«Возможный бой с Усиком? Почему бы и нет? Я не боюсь такого поединка. Усик уязвим, когда находится под давлением. Вы могли видеть это против Тони Беллью, или когда он дрался с Майрисом Бриедисом. Фантастическая кардио, но не фантастическая защита. Но пока это только разговоры, ничего серьезного за этим пока не стоит. Все моим мысли сейчас о поединке против Джеральда Вашингтона. Он хорошо смотрелся против Уайлдера, пока не пропустил пару мощных ударов. Уайлдер и Миллер победили его нокаутами, я тоже хочу победить его нокаутом», - заявил Ковнацки.

Напомним, что поединок Ковнацки - Вашингтон состоится 26 января в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, США на арене «Barclays Center» в рамках андеркарда боксерского шоу Кит Турман - Хосесито Лопес.

Ранее сообщалось, что бой Усика с Андре Уордом вряд ли состоится из-за финансовых условий американца