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Красюк рассказал, кто может стать первым соперником Усика в супертяжах

Красюк рассказал, кто может стать первым соперником Усика в супертяжах
12:21 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Промоутер заявил, что украинцу сложно найти соперника в супертяжелом весе.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк назвал вероятных соперников для украинца:

«На данный момент, мы не ведем никаких переговоров. Усик и его команда отдыхают. Но могу уже точно сказать, что есть проблемы с подбором соперников для Усика в супертяжах. Паркер и Миллер отказались от боя, Такам бросил вызов Чисоре, а Уайт, скорее всего, проведет в апреле бой с Джошуа.

Из хороших оппонентов для дебюта Усика в хевивейте, остались только Поветкин и Ортис. С вероятностью 70%, кто-то из них станет первым соперником Усика в супертяжелом весе.

Если не удастся с ними договорится, то Усик проведет в марте обязательную защиту против Лебедева в крузервейте. В конце следующей недели, мы встретимся с Хирном и все обсудим».

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Александр Красюк.
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