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Роуч: Надеюсь, Пакьяо проведет реванш с Мейвезером

Роуч: Надеюсь, Пакьяо проведет реванш с Мейвезером
13:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Тренер филиппинца полагает, что его подопечный не смог полностью проявить себя в прошлом поединке.

Тренер чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, заявил, что победитель боя между его подопечным и американцем Эдриеном Бронером должен получить шанс выйти в ринг против Флойда Мейвезера.

"Мэйвезер плохо говорил о Пакьяо. Я думаю, победитель этого боя может получить поединок с Флойдом. Я надеюсь, что это случится, потому что был очень разочарован в первом поединке с американцем. Тогда Мэнни сказал мне, что не мог пошевелить рукой в четвертом раунде. Я посоветовал ему не навредить себе и просто плыть по течению.

Конечно, я бы хотел, чтобы ему сделали операцию до боя, чтобы он избежал повреждения по ходу поединка, но случилось то, что случилось. Так что я надеюсь, что мы будем драться с Мэйвезером еще раз и тогда увидим настоящего Мэнни Пакьяо", – цитирует Роуча BoxingScene.

Напомним, бой между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо состоялся 2 мая 2015 года и завершился победой американца единогласным решением судей.

Свой следующий поединок филиппинец проведет 19 января в Лас-Вегасе (США) против Эдриена Бронера.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, Новости бокса.
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