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Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года

Майки Гарсия: Ломаченко хочет драться со мной с 2016 года
22:06 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинцу Василию Ломаченко интересен бой против Майки Гарсии, однако американский боксер сейчас решил набирать вес ради поединка с Эрролом Спенсом.

Бой же с Ломаченко отложен на неопределенный срок. У Гарсии были проблемы с промоутерской компанией TopRank, которая работает с украинцем, поэтому сторонам сложно договориться.

"Вы думаете, мой поединок с Ломаченко сейчас реален? Он заявляет о желании драться со мной с 2016 года, он говорит, что готов, но проводит бои с другими боксерами".

"Недавно он дрался с Педрасой, не захотев провести бой против меня. Учитывая мои отношения с TopRank, мне оставалось или сидеть ждать, или же двигаться дальше по своей карьере. И я решил двигаться дальше и принять наибольший вызов - бой против Спенса", - сказал Гарсия.

Гарсия 16-го марта будет драться со Спенсом, а будущий соперник Ломаченко пока не определен.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
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