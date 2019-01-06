Усик стал героем знаменитого мультсериала

Новости спорта: Украинский боксер побывал в гостях у семейства Симпсонов.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик примерил на себя образ героя знаменитого мультсериала "Симпсоны". На странице спортсмена в Facebook было опубликовано фото, на котором Усик красуется в гостиной семейства Симпсонов, а на заднем плане стоит кубок Мохаммеда Али и герой сериала Гомер, поедающий пончики.

Правда, подписчики боксера утверждают, что серии с участием украинца не существует, а этот кадр – всего лишь фан-арт любителей бокса и "Симпсонов".

В феврале 2018-го Усик победил Майриса Бриедиса в объединительном поединке, затем летом одолел Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской Суперсерии и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, а также Кубок Мохаммеда Али.

А в ноябре Усик нокаутировал Тони Беллью в Манчестере и защитил пояса WBA, WBO, WBC, IBF в первом тяжелом весе. Бой складывался не совсем удачно для Александра, который на момент остановки поединка проигрывал британцу по очкам.