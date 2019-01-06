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Усик: Особого желания боксировать в России не было

Усик: Особого желания боксировать в России не было
10:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинский боксер вспомнил о финальном бое Всемирной боксерской суперсерии, который состоялся в Москве.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что в преддверии финального поединка WBSS с Муратом Гассиевым он не испытывал желания боксировать в Москве, но решил воспользоваться шансом завоевать чемпионские титулы.

"У меня не было особого желания боксировать в России, но выбор был такой: либо еду в Москву и получаю шанс стать абсолютным чемпионом мира, либо не еду и теряю шанс завоевать титулы. Решил воспользоваться шансом. О критике в свой адрес знаю, но мне все равно. Я поехал туда, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

Знаете, когда Украина заживет хорошо? Когда каждый честно и качественно начнет выполнять свою работу. Я поехал в Россию и добросовестно выполнил свою работу. Пусть те, кто критикуют меня, добросовестно делают свою работу. Совесть у меня чистая, я выиграл под флагом Украины, очень люблю свою страну, но никогда не кричу об этом, а молча выполняю работу", – цитирует Усика expres.online.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, WBSS.
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