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Ригондо: Бой с Ломаченко был ошибкой

Ригондо: Бой с Ломаченко был ошибкой
14:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Гильермо Ригондо уверен, что сделал ошибку согласившись провести бой против украинца Василия Ломаченко.

Бывший чемпион мира Гильермо Ригондо (17-1, 11 КО) считает, что ему не стоило соглашаться на поединок с Василием Ломаченко. Передает слова Ригондо boxingtalk

- Вы сожалеете о том, что согласились на поединок с Ломаченко не в своей весовой категории?

– Очевидно, это была ошибка. Мне не стоило перепрыгивать через две весовых категории ради этого поединка. Особенно, если учитывать тот лагерь, какой у меня был.

Но я не оправдываюсь. Ломаченко – великий чемпион, но, возможно, бой с ним был ошибкой. В жизни люди совершают ошибки, важно то, как ты вернешься после них. Это покажет, чемпион ты, или нет. Я вернулся и готов принять вызов, – сказал Ригондо.

13 января Ригондо проведет первый бой после поражения от Ломаченко. Его соперником станет 27-летний мексиканец Джиованни Дельгадо (16-8, 9 КО).

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Гильермо Ригондо.
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