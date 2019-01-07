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Мэнни Пакьяо рассказал, когда покинет бокс

Мэнни Пакьяо рассказал, когда покинет бокс
19:50 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Мэнни Пакьяо не думает о бое с Мейвезером и сфокусирован на Бронере.

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо признался, что не обращает внимания на предположения о возможном реванше с Флойдом Мейвезером и сосредоточен на предстоящем 19 января поединке с Эдриеном Бронером.

«Я не думаю об этом. Моё внимание сфокусировано на Эдриене Бронере. Может быть, мы обсудим бой с Мейвезером после этого поединка. Последний бой Флойда был выставочным. Его соперником был молодой парень без опыта.

Я не беспокоюсь о действиях Бронера. Я просто должен оставаться сосредоточенным и быть на сто процентов подготовленным. Многие бойцы становятся ленивыми, из-за того что они думают о том, чего достигли, что они чемпионы. Но я не делаю этого. Я думаю о том, что произойдёт в следующем бою.

Моя мотивация — моя семья, поддержка филиппинцев, поддержка фанатов бокса. Я хочу оставаться на вершине бокса, пока не появится филиппинец, который понесёт наш флаг», — цитирует Пакьяо BoxingScene.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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