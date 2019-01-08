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Появился еще один претендент на бой против Ломаченко

Появился еще один претендент на бой против Ломаченко
10:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Хосе Рамирес рассказал, что готов драться с Василием Ломаченко.

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамирес заявил, что не против выйти в ринг против Василия Ломаченко.

"Я легко делаю 63,5 кг и, думаю, что если придет возможность драться с Ломаченко, то я воспользуюсь ей перед тем, как пойти за остальными поясами в первом полусреднем весе. И наш бой возможен, ведь мы оба боксеры Top Rank.

Если я объединю пояса в своем дивизионе и буду чувствовать, что мое тело может больше, то в 2020 году могу подняться в полусредний вес к Теренсу Кроуфорду, который также из Top Rank», – сказал Рамирес.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Рамирес.
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