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Бронер назвал Пакьяо "козлом" перед боем в США

Бронер назвал Пакьяо &quot;козлом&quot; перед боем в США
17:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Поединок Эдриен Бронер состоится 19-го января в Лас-Вегасе.

Американский боксер Эдриен Бронер рассказал, что думает о грядущем бое с филлипинским бывшим чемпионом мира по боксу Мэнни Пакьяо.

"Чтобы хорошо боксировать в заключительных раундах нужна подготовка. Я готов как физически, так и морально и эмоционально. В поединке подобного типа уже было доказано, что необязательно бить много раз для того, чтобы победить Пакьяо. Возможно, нужен будет лишь один удар и этот козел отправится спать.

Это никакой не миф, его уже отправляли в нокаут. Что самое главное в бою с филлипинцем, так это выбрасывать правильные удары в нужное время.

Я просто думаю о победе в целом и на этом точка. Не имеет значения, нокаутирую я его или выиграю единогласным решением судей, победа есть победа. Пока что Мэнни еще не пропускал от меня ударов. Посмотрим, что будет 19 января", – приводит слова Бронера philstar.

Раннее Эдриен Бронер рассказал о том, что помогло ему вернуться в бокс после небольшого тюремного заключения.

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Бокс, Эдриэн Бронер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Бокс новости.
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