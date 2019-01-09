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Поветкин: С какой стати Уайт называет меня трусом?

Поветкин: С какой стати Уайт называет меня трусом?
00:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Боксер заявил, что не собирается завершать карьеру.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Поветкин ответил на обвинения Диллиана Уайта в трусости.

"С какой стати Уайт называет меня трусом? Я лично понять не могу. У меня все идет по плану, с боксом завязывать не собираюсь, готовлюсь к поединку. Надеюсь, мой следующий бой состоится в апреле, а кто будет моим соперником — мне неважно", — цитирует боксера Мир бокса.

Напомним, что последним поединком россиянина стала титульная встреча с Джошуа, в которой британец одержал победу, нокаутировав своего соперника.

Ранее промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк, заявил, что Поветкин является вероятным соперником украинца в хевивейте.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Бокс новости.
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