Не Ломаченко: тренер Кроуфорда назвал самого опасного соперника

Новости спорта: Тренер американского боксера Теренса Короуфорда считает Кита Турмана самым опасным соперником.

Тренер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда Брайан Макинтайр считает, что самым опасным соперником его подопечного будет чемпион мира по версии WBA Super Кит Турман.

«Габариты не имеют никакого значения. Бенавидес был выше Кроуфорда и крупнее, но это не значило ровным счётом ничего. Его удары никак не беспокоили Теренса, так что это далеко не самое главное. Что касается самого опасного и сложного вызова для Теренса, то среди всех чемпионов полусреднего веса я бы назвал таковым Кита Турмана. Он очень подвижный, и у него хороший удар. Кроме того, он умеет атаковать под разными углами», — приводит слова специалиста BoxingScene.

Кит Турман не боксировал с марта 2017 года. 26 января 2019-го он проведёт бой с Хосесито Лопесом.