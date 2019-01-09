Стало известно, когда Ломаченко вернется в ринг

Новости спорта: Арум рассказал, когда Ломаченко вернется в ринг.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, Боб Арум, заявил, что его подопечный сможет выйти в ринг уже этой весной.

"Ломаченко вернется в ринг в апреле. Ребята из телеканала ESPN злятся, когда я говорю об этом раньше времени. Они любят анонсировать место встречи, но это будет топовая арена Лос-Анджелеса.

Будет ли он драться с обладателем титула IBF? Да, будет. Все правильно", - цитирует Арума vRinge.

Напомним, обладатель титула IBF определится уже 2 февраля в андеркарде реванша Альварес-Ковалев. За пояс сразятся Ричард Комми из Ганы и россиянин Иса Чаниев.

В 2018 году Ломаченко занял первое место в рейтингах Pound-for-Pound по версиям Boxingtalk и Sports Illustrated.