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Стало известно, когда Ломаченко вернется в ринг

Стало известно, когда Ломаченко вернется в ринг
07:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Арум рассказал, когда Ломаченко вернется в ринг.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко, Боб Арум, заявил, что его подопечный сможет выйти в ринг уже этой весной.

"Ломаченко вернется в ринг в апреле. Ребята из телеканала ESPN злятся, когда я говорю об этом раньше времени. Они любят анонсировать место встречи, но это будет топовая арена Лос-Анджелеса.

Будет ли он драться с обладателем титула IBF? Да, будет. Все правильно", - цитирует Арума vRinge.

Напомним, обладатель титула IBF определится уже 2 февраля в андеркарде реванша Альварес-Ковалев. За пояс сразятся Ричард Комми из Ганы и россиянин Иса Чаниев.

В 2018 году Ломаченко занял первое место в рейтингах Pound-for-Pound по версиям Boxingtalk и Sports Illustrated.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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