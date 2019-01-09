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Поветкин ответил на критику от Уайта

Поветкин ответил на критику от Уайта
10:31 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Российский боксер Александр Поветкин ответил на критику Диллиана Уайта

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин ответил на выпад британца Диллиана Уайта, который в недавнем заявлении назвал россиянина трусом. Поветкин выразил недоумение в связи с такими словами Уайта и ещё раз подчеркнул, что не собирается завершать карьеру.

«С какой стати Уайт называет меня трусом? Я лично понять не могу! Всё идёт по плану. Повторюсь, с боксом завязывать не собираюсь — готовлюсь к поединку, надеюсь, что мой следующий бой состоится в апреле, а кто будет моим соперником, мне неважно», — приводит слова Поветкина официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Напомним, в последний раз Александр Поветкин выступил в сентябре, досрочно проиграв Энтони Джошуа.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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