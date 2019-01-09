Ломаченко будет драться за пояс IBF: кто соперник

Новости спорта: Весной Ломаченко может завоевать новый чемпионский пояс: в апреле бой за титул IBF.

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) в апреле будет сражаться за титул IBF в этой же весовой категории. Об этом в интервью на одной из американских радиостанций заявил промоутер украинского боксера Боб Арум.

"Ломаченко вернется на ринг в апреле в Лос-Анджелесе. В ESPN злятся, когда я говорю подобное раньше времени. Они любят объявлять о месте турнира, это будет главная арена Лос-Анджелеса. Все верно, он будет драться за титул IBF в легком весе", – рассказал Арум.

Ломаченко выйдет в ринг против победителя пары Комми - Чаниев.

Следующим обладателем вакантного пояса IBF легкого дивизиона станет победитель боя Ричард Комми (Гана) – Иса Чаниев (Россия). Этот поединок пройдет 2 февраля.

Ричард Комми в 2016 году уже дрался за пояс IBF и проиграл Роберту Истеру-младшему. На профессиональном ринге 31-летний Комми провел 29 боев – 27 побед (24 нокаутом) и 2 поражения.

26-летний Иса Чаниев провел 14 боев – 13 побед (6 нокаутом) и 1 поражение.

Предыдущий обладатель пояса Майки Гарсия оставил его вакантным и поднялся в категорию 63,5 кг.