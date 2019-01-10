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Наставник сборной Украины по боксу покинул свой пост

Наставник сборной Украины по боксу покинул свой пост
09:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Федерация бокса Украины

Новости спорта: Самый успешный украинский наставник написал заявление по собственному желанию.

Первая громкая отставка года в украинском спорте случилась в аматорском боксе - пост наставника мужской национальной сборной покинул Дмитрий Сосновский.

Как стало известно iSport.ua, Сосновский написал заявление по собственному желанию. Таковой была просьба президента ФБУ Владимира Продивуса.

Дмитрий Сосновский возглавлял сборную Украины на протяжении 14 лет. На это время припал период выступления "золотой команды" во главе с Василием Ломаченко, Александром Усиком и Александром Гвоздиком. Эта команда дважды становилась лучшей в Европе, раз - лучшей в мире, а на трех Олимпийских играх подопечные Сосновского выиграли 7 медалей, в том числе 5 на Олимпиаде в Лондоне. Сам Дмитрий Сосновский признавался в 2011 году лучшим тренером мира по версии АИБА.

Имя нового главного тренера мужской сборной будет известно в ближайшее время. На эту должность рассматриваются кандидатуры Леонида Лоивского, Александра Полищука и Александра Хижняка-старшего.

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Бокс, Дмитрий Сосновский, Новости бокса, Сборная Украины по боксу.
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