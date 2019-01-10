WBC изменил процедуру взвешивания боксеров

Новости спорта: Всемирный боксерский совет (WBC) внес значительные изменения в правила взвешивания участников поединков.

Президент организации Маурисио Сулейман таким образом будет контролировать ситуацию с лишним весом у боксеров.

"В старые правила были внесены значительные изменения. Во-первых, боксеры должны назвать свой вес на момент подписания контракта на бой. Во-вторых, введено дополнительное взвешивание. Теперь процедуры будут проходить за 30 , 14 и 7 дней до поединка. В-третьих, спортсмены пройдут взвешивание и в день боя", - отмечается в сообщении.

За невыполнение правил WBC оставляет за собой право применить любую из следующих санкций: предупреждение, штраф до 5 тыс долл, отмена поединка и штраф до 30 процентов от суммы гонорара.