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WBC изменил процедуру взвешивания боксеров

WBC изменил процедуру взвешивания боксеров
13:57 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: Всемирный боксерский совет (WBC) внес значительные изменения в правила взвешивания участников поединков.

Президент организации Маурисио Сулейман таким образом будет контролировать ситуацию с лишним весом у боксеров.

"В старые правила были внесены значительные изменения. Во-первых, боксеры должны назвать свой вес на момент подписания контракта на бой. Во-вторых, введено дополнительное взвешивание. Теперь процедуры будут проходить за 30 , 14 и 7 дней до поединка. В-третьих, спортсмены пройдут взвешивание и в день боя", - отмечается в сообщении.

За невыполнение правил WBC оставляет за собой право применить любую из следующих санкций: предупреждение, штраф до 5 тыс долл, отмена поединка и штраф до 30 процентов от суммы гонорара.

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Бокс, WBC, Новости бокса, Маурисио Сулейман.
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