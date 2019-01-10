Гарсия: Я что, должен сидеть в сторонке и ждать боя с Ломаченко

Новости спорта: Майки Гарсия (38-0, 30 КО) не понимает, почему Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) не хочет с ним драться.

«Он упоминает моё имя ещё с тех пор, как подрался с Уолтерсом (состоялся в ноябре 2016 года. – Прим. ред.). Он говорил, что готов драться со мной, но продолжает драться с другими парнями. Он только что подрался с Педрасой. Он не выбрал меня для своего последнего боя в году.

Зная историю между мной и Top Rank, я что, должен просто сидеть в сторонке и ждать, что этот бой произойдёт? Или же двигаться по карьерной лестнице дальше и принимать большие, самые сложные вызовы из доступных?» — сказал Гарсия интервью YouTube-каналу Boxing Voice.

Напомним, что Майки 16 марта проведёт поединок в полусреднем весе, где встретится с чемпионом этой категории по версии IBF Эрролом Спенсом.