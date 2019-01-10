Усик может провести бои с россиянами Лебедевым и Бетербиевым

Новости спорта: Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Эдди Хирн рассказал о планах украинского боксёра.

По словам Эдди, на следующей неделе станет ясно, перейдёт Усик в супертяжёлый дивизион или же останется в своей категории и будет защищать пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым.

«На следующей неделе у нас встреча в Нью-Йорке, чтобы определить его следующий бой и дату. Александр либо останется в тяжёлом весе и подерётся с Лебедевым, либо поднимается в супертяжи», — цитирует Хирна ESPN.

Также Хирн добавил, что в 2019 году к него были «лёгкие» разговоры о поединке Усика с другим россиянином — Артуром Бетербиевым. Бетербиев является чемпионом IBF полутяжёлой категории, однако он готов перейти в первый тяжёлый вес для боя с Александром.