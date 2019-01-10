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Усик может провести бои с россиянами Лебедевым и Бетербиевым

Усик может провести бои с россиянами Лебедевым и Бетербиевым
14:40 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика Эдди Хирн рассказал о планах украинского боксёра.

По словам Эдди, на следующей неделе станет ясно, перейдёт Усик в супертяжёлый дивизион или же останется в своей категории и будет защищать пояса в поединке с россиянином Денисом Лебедевым.

«На следующей неделе у нас встреча в Нью-Йорке, чтобы определить его следующий бой и дату. Александр либо останется в тяжёлом весе и подерётся с Лебедевым, либо поднимается в супертяжи», — цитирует Хирна ESPN.

Также Хирн добавил, что в 2019 году к него были «лёгкие» разговоры о поединке Усика с другим россиянином — Артуром Бетербиевым. Бетербиев является чемпионом IBF полутяжёлой категории, однако он готов перейти в первый тяжёлый вес для боя с Александром.

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Денис Лебедев, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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