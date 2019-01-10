Легенда бокса Джордж Форман празднует 70-летие

Новости спорта: Сегодня, 10 января, исполняется 70 лет легенде мирового бокса - "Большому" Джорджу Форману.

Форман приехал на Олимпиаду 1968 года в Мехико с послужным любительским списком 16 побед и 4 поражения, а в итоге стал Олимпийским чемпионом — в 1/4, 1/2 и финале, одержав победы нокаутом. Отметим, что в финале был повержен советский боксер Йонас Чепулис.

В июне 1969 года Форман перешел в профессионалы, а три с половиной года спустя — в январе 1973 года — имея послужной список 37-0 (34КО), он вышел на бой против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джо Фрейзера и буквально уничтожил действующего обладателя титулов.

В октябре 1974 года Форман стал участником одного из самых памятных противостояний в истории не только бокса, но и спорта — «Rumble in the Jungle» (в источниках чаще всего фигурирует перевод «Грохот в джунглях», но корректнее это переводится как «Разборка в джунглях»). На бой против Мохаммеда Али Форман выходил в качестве явного фаворита, но Джордж попал в ловушку, которую поставил ему Али, и в итоге обессиленный был нокаутирован в 8 раунде.

В 1976 году Форман провел еще один бой, который вошел в историю бокса — невероятное по зрелищности и накалу противостояние с Роном Лайлом. Еще через 5 месяцев он вновь нокаутировал в реванше Джо Фрейзера, а в 1977 году ушел из бокса.

1987 году в возрасте 38 лет он вернулся на профессиональный ринг. Одержав 24 победы подряд (23 нокаутом), в 1991 году 42-летний Форман получил шанс на бой с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Эвандером Холифилдом . «Большой» Джордж проиграл единогласным решением, но дал своему 28-летнему сопернику очень тяжелый бой. Холифилд потом вспоминал, что никто так сильно его не бил, как Форман.

Летом 1993 года Форман попытался оспорить титул чемпиона мира по версии WBO. Помимо титула победа принесла бы статус претендента на бой с чемпионом по двум версиям Холифилдом, но Форман проиграл решением судей Томми Моррисону . После этого Джордж задумался о завершении карьеры и на год исчез из бокса.

Пока Форман обдумывал решение об уходе, ему предложили встретиться с новым лидером дивизиона Майклом Мурером , который отобрал титулы у Холифилда в апреле 1994 года. Форман принял предложение и в ноябре 1994 года (за два месяца до своего 46-летия) вышел на бой с 26-летним Мурером. Молодой чемпион без особых проблем вел поединок, выигрывая его на карточках судей, но в 10 раунде произошло то, что вошло историю профессионального бокса — «двойка» Формана отправила чемпиона в нокаут. Таким образом в возрасте 45 лет Джордж Форман стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Джорджу принадлежит и рекорд по защиту — он защитил титул IBF в 46 лет, победив Акселя Шульца в Германии. Оба этих рекорда до сих пор принадлежат Форману.

В ноябре 1997 года в возрасте 48 лет Форман провел заключительный бой в карьере. Он уступил решением судей (117-113, 116-112, 114-114) 25-летнему Шеннону Бриггсу . Но большинство обозревателей и болельщиков и даже статистика утверждали, что победил Форман. Решение стало одним из самых скандальных в истории бокса. Команда Формана всеми силами пыталась опротестовать этот результат — с этим они обращались к сенатору штата Джону Маккейну, но в итоге результат остался в силе. Также они пытались инициировать расследование, поскольку узнали, что глава Атлетической комиссии штата Нью-Джерси, где проходил бой, имел общий бизнес с промоутером Бриггса. Но и тут они не смогли ничего добиться. Форман отнесся к этому спокойно и объявил о завершении карьеры. В 1999 году планировался поединок Формана против Ларри Холмса . За бой Джордж мог получить $10 миллионов, но стороны не достигли соглашения и бой не состоялся.

Джордж Форман является уникальным примером, когда заработав огромные деньги на ринге, за его пределами он заработал еще больше. В 1999 году он заключил сделку с компанией Salton на продажу гриллей — George Foreman Grill. Союз оказался успешным, Форману он уже принес более $200 миллионов и продолжает приносить доход, поскольку экс-чемпион расширяет свой бизнес. Он заключил контракт с крупнейшей в своей области компанией Соединенных Штатов INPEX, которая специализируется на продвижении на массовый рынок различных изобретений. Состояние Джорджа Формана сейчас оценивается в $300 миллионов.

У Формана 12 детей — 5 сыновей и 7 дочерей. «Я назвал всех своих сыновей Джордж Эдвард Форман, чтобы у них всегда было что-то общее, — сказал отец. — Если один из них поднялся, значит, поднялись мы все. Если один из них упал, значит, упали мы все».