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Мэнни Пакьяо: На месте Мейвезера я бы этого не делал

Мэнни Пакьяо: На месте Мейвезера я бы этого не делал
15:21 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Мэнни Пакьяо прокомментировал выставочный бой Теншина Насукавы и Флойда Мейвезера-младшего.

Легенда мирового бокса филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал показательный бой японского кикбоксера Теншина Насукавы и экс-чемпиона мира в нескольких весах американца Флойда Мейвезера-младшего .

Отвечая на вопрос журналиста об этом бое Мэнни заметил: «Я не собираюсь делать что-то подобное. На месте Флойда я бы этого не делал. Показательный бой, где вы нокаутируете своего соперника. Это плохо для болельщиков».

Напомним, что Мейвезер уже в первом раунде нокаутировал Насукаву, который на тот момент не имел опыта боев по правилам профессионального бокса и значительно уступал ему в габаритах.

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Бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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