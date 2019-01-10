Мэнни Пакьяо: На месте Мейвезера я бы этого не делал

Новости спорта: Мэнни Пакьяо прокомментировал выставочный бой Теншина Насукавы и Флойда Мейвезера-младшего.

Легенда мирового бокса филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал показательный бой японского кикбоксера Теншина Насукавы и экс-чемпиона мира в нескольких весах американца Флойда Мейвезера-младшего .

Отвечая на вопрос журналиста об этом бое Мэнни заметил: «Я не собираюсь делать что-то подобное. На месте Флойда я бы этого не делал. Показательный бой, где вы нокаутируете своего соперника. Это плохо для болельщиков».

Напомним, что Мейвезер уже в первом раунде нокаутировал Насукаву, который на тот момент не имел опыта боев по правилам профессионального бокса и значительно уступал ему в габаритах.