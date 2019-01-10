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IBF изменила правила распределения гонораров в чемпионских боях

IBF изменила правила распределения гонораров в чемпионских боях
23:49 Чт, 10 Январь 2019 Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: (IBF) внесла изменения в свои правила касательно распределения призового фонда.

Международная боксерская федерация (IBF) внесла изменения в свои правила, определяющие разделение призового фонда между чемпионом и обязательным претендентом в тех случаях, когда сторонам не удается прийти к соглашению об условиях проведения поединка, и они выходят на конкурс заявок.

Ранее призовой фонд делился между чемпионом и обязательным претендентом в соотношении 75/25 вне зависимости от положения претендента в рейтинг. Теперь чемпион будет получать 65 процентов призового фонда, если претендент занимает в рейтинге первое или второе место, и 85 процентов призового фонда, если защита проводится против претендента, находящегося в рейтинге не выше третьего места.

Данное соотношение не является строго фиксированным, IBF оставляет за собой право менять его в тех случаях, когда этого требует одна из сторон. Такое изменение должно быть одобрено большинством голосов участников совета директоров организации.

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