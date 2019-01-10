Пакьяо готов ко второму бою с Мейвезером

Новости спорта: Мэнни Пакьяо согласен провести бой-реванш против Флойда Мейвезера.

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо дал понять, что он не против проведения второго поединка с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Если Флойд вернётся в бокс, то реваншу быть. Если он захочет провести повторный поединок, то он его и получит, так что решение за ним. Но сейчас я сосредоточен на встрече с Бронером, поскольку не буду недооценивать Эдриена или воспринимать его как лёгкую преграду. Пока что я не думаю о следующем поединке», — приводит слова филиппинца BoxingScene.

Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер встретились в мае 2015 года. Тогда американец победил единогласным решением судей.

19 января 2019 года Пакьяо предстоит провести семидесятый поединок на профессиональном ринге. В Лас-Вегасе он встретится с Эдриеном Бронером.