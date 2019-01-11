Виталий Кличко: Володя сделал уникальную карьеру

Новости спорта: Городской голова Киева восхищается своим братом Владимиром Кличко.

Виталий Кличко заявил, что его брат Владимир сделал уникальную карьеру:

«Для тех, для кого Владимир Кличко не великий, есть такая табличка «Наибольшее количество титульных побед в супертяжелом весе». Джо Луис – 26 побед, Владимиру Кличко не хватило одной победы, у него 25, Мохаммед Али, у него 22, потом Ларри Холмс, Леннокс Льюис, Виталий Кличко.

Чуть-чуть ему не хватило, чтобы показать лучший результат в истории бокса. Много критиков, кому-то Кличко нравится, кому-то – нет. Но одно могу сказать – важно пройти испытания жерновами, чтобы в них не сломаться, выйти со светлой головой и продолжать еще карьеру, потому что жизнь продолжается и после нее.

В этом ключе могу сказать – Володя сделал уникальную карьеру. Кто критикует, вы попробуйте точно так же долго держаться на вершине бокса».

Ранее Виталий Кличко признал, что у Владимира не самый сильный подбородок.