Чисора продолжит карьеру боксера

Новости спорта: Британский супертяжеловес Дерек Чисора тяжело переживает свое поражение от Диллиана Уайта.

Однако Чисора не планирует пока завершать карьеру и рассчитывает вскоре вернуться на ринг. Об этом рассказал в интервью Sky Sports тренер британца Дон Чарльз.

«Одно могу сказать совершенно точно: Дерек Чисора не уходит на покой, он будет боксировать и дальше, — сказал Чарльз. — Он восстановится и вернется. Это вполне реально с учетом появления в команде Дэвида Хэя, нового режима и дисциплины, которую Дэвид принес в жизнь Чисоры. Если он сможет воспользоваться этим, то превратится в силу, с которой все будут считаться».

По словам тренера он хочет, чтобы после поражения нокаутом Чисора провел как минимум один легкий бой, поэтому вряд ли стоит ожидать, например, что в следующем поединке он даст реванш Карлосу Такаму (link is external), которого нокаутировал летом. «Такам имеет полное право бросать нам вызов, но я не считаю, что он должен стать следующим соперником моего боксера — ведь сам он тоже [после нокаута] провел [легкий] бой и одержал победу, — заявил Чарльз. — Мы имеем право сделать то же самое. Не знаю, кто будет соперником, потому что я не менеджер. Этот вопрос очевидно надо будет обсуждать с Дэвидом Хэем или Эдди Хирном».