Амир Хан: Джошуа проиграет Уайлдеру и Фьюри

Новости спорта: Амир Хан прокомментировал расклад сил в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира из Британии Амир Хан в интервью The Daily Express выразил мнение о том, что его соотечественник, обладатель трех чемпионских титулов в супертяжелом весе Энтони Джошуа не сможет их сохранить в поединках с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером или экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. По словам Хана, оба потенциальных соперника очень сильны, и каждый может победить Джошуа.

«Я считаю, что Уайлдер — более тяжелый соперник, у него хорошая челюсть, он выбрасывает много сильных ударов. Он очень опасен. Думаю, они оба очень опасны, и оба могут победить Джошуа, — сказал Хан. — Но я считаю, что сложнее для него стал бы бой с Уайлдером. Он нокаутировал всех своих соперников кроме Фьюри. Уайдер более опасен. Стили многое значат, и его [Джошуа] стиль более удобен Уайдеру. Джошуа не работает головой Обратите внимание на Фьюри — он подныривает под удары, он двигается. Думает Джошуа может двигаться так же? Нет.»