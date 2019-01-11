Малиньяджи прокомментировал слухи о его бое с Макгрегором

Новости спорта: Поли Малиньяджи опроверг слухи касательно переговоров о его бое с Конором Макгрегором.

Экс-чемпион мира Поли Малиньяджи опроверг слухи, что он ведёт переговоры о боксёрском поединке с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.

«Это неправда. Конор — буллщит. Поэтому я не удивлюсь, если этот слух распространил сам Конор, чтобы его имя продолжало мелькать в заголовках. Уверяю вас, он никогда не будет драться со мной. То, что у него нет яиц, — это не предположение, это факт. Я уверен, что кадры с нашего спарринга были обрезаны, чтобы показать то, что они хотели показать», — цитирует Малиньяджи MMA News.

Малиньяджи был спарринг-партнёром Макгрегора, когда Конор готовился к поединку с Флойдом Мейвезером. Ирландец опубликовал в Интернете фотографию и видео, на которых он превосходит Поли во время спарринга.