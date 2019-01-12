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Потенциальный соперник Гвоздика Бивол выбирает между ESPN и DAZN

Потенциальный соперник Гвоздика Бивол выбирает между ESPN и DAZN
02:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол (15-0, 11 KO) ограничил количество вариантов по выбору телевизионного партнёра.

Об этом ESPN сообщил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

Корнилов заявил, что в настоящее время они рассматривают возможность сделки с телеканалом ESPN или стриминговой компанией DAZN в настоящее время. По словам Вадима, у них были предварительные переговоры о сделке с Showtime и Fox, но эти варианты больше не рассматривюется.

Отметим, что сделка с ESPN теоретически приблизит Бивола к бою с обладателем титула WBC Александром Гвоздиком или победителем поединка Альварес-Ковалёв II, тогда как сделка с DAZN может привести Дмитрия к матчу с чемпионом IBF Артуром Бетербиевым.

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Бокс, WBA, Новости бокса, Дмитрий Бивол.
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