Диллиан Уайт: Кличко не любит удары по корпусу

Новости спорта: Диллиан Уайт считает, что победит Владимира Кличко нокаутом.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что в случае возвращения на ринг легендарного украинца Владимира Кличко для боя с ним он обязательно нокаутирует Владимира.

"Я буду драться с Владимир Кличко, если он вернется, и нокаутирую его. Я точно его нокаутирую! Я долго тренировался вместе с ним, спарринговал с ним, и я точно знаю, что он из себя представляет - я его нокаутирую.

Владимир - великий боец, он устроил Джошуа настоящий ад в ринге, но я уверен, что пришло мое время, и я знаю, как мне нужно с ним драться. Конечно, Владимир может свалить меня - он очень опытен. Но для этого ему придется выложить больше, чем у него есть. К тому же, из спаррингов с ним я знаю, как он не любит удары по корпусу", - сказал Диллиан Уайт.