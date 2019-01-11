Бронер: Победа над Пакьяо сделает меня суперзвездой

Новости спорта: Американский боксер Эдриен Бронер попытается отобрать у филиппинца титул чемпиона мира уже 19 января.

Американский боксер Эдриен Бронер рассказал, что думает о грядущем бое с обладателем титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

"Как только я решил, что хочу быть лучшим, сразу же понял для того чтобы быть лучшим, надо побеждать лучших. Здесь все и начнется. Я сфокусирован на поединке с Пакьяо. И я готов. Победа — словно новая глава в моей книге. Я и так звезда в боксе, но победа сделает меня суперзвездой. Это только лишь начало.

Я в отличной форме. Бой получится просто адски крутым. Не могу дождаться. Все обещали меня нокаутировать. Это — цель для каждого бойца, но этому не бывать. А вот нокаутировать Пакьяо реально, его и ранее отправляли в нокаут. И в нокдаунах он не единожды бывал. На самом деле есть много способов, как побить Пакьяо. Я вам покажу все богатство своего арсенала и все слабые стороны Пакьяо", - цитирует американца Boxing Scene.

Напомним, 19 января Эдриен в титульном поединке встретится с филиппинцем Мэнни Пакьяо, бой пройдет в Лас-Вегасе (США).