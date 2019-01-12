Виталий Кличко назвал самую важную победу Владимира

Новости спорта: Также он открыл тайну, какова роль в этом Эмануэля Стюарда.

«Вечный» чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какую победу считает самой важной в профессиональной карьере своего брата, а также открыл тайну, какова роль в этом Эмануэля Стюарда.

По словам Виталия, Стюарт нашел нужные слова и стратегию для того, чтобы подготовить Владимира.

«Этот бой был, конечно, кто кого. Питер – молодой, упорный, как танк, прет вперед, выкидывает удары. Я после этого подошел к Стюарту, поблагодарил его, потому что это была, конечно, его работа.

Собрать Владимира, подготовить его. Он не столько готовил Владимира физически — он с ним с утра до вечера говорил. Кто-то думает, что сила в бицепсах, в мышцах. Но самая главная сила любого спортсмена в голове. Если ты будешь готов ментально – никто не сможет тебя победить. И в этом ключе Стюарт нашел как раз нужные слова, нужную стратегию для того, чтобы подготовить Владимира. Для того чтобы он собрался с силами, вышел и показал прекрасный бой. Причем это был переломный бой, после которого практически все эксперты сказали: «О, он завоевал титул чемпиона мира по достоинству!», - рассказал Виталий в интервью «РБ».