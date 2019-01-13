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Фьюри: Даже с двумя молотками в руках Джошуа не побьет меня

Фьюри: Даже с двумя молотками в руках Джошуа не побьет меня
06:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Тайсон Фьюри считает, что Энтони Джошуа не сможет его побить.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о возможном поединке с обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа.

"Если мне дадут шанс, то я побью Джошуа. Но если говорить откровенно, я не думаю, что наша очная схватка состоится. Мне жаль расстраивать болельщиков Джошуа, но он не сможет меня побить. Даже с двумя молотками в руках ему меня не побить никогда.

Почему не состоится бой между мной и Джошуа? Все просто. Это бизнес, а в команде Фьюри работают отнюдь не глупые ребята. Они знают, что Джошуа меня не побить. Да, они будут утверждать, что готовы сделать бой. Но мы это и раньше видели. Мы видели, как Джошуа вел переговоры с одним бойцом, а дрался с другим. Боя не будет", – цитирует Фьюри BT Sport.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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