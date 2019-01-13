Майдана: Бои с Мейвезером помогли мне завершить карьеру раньше

Новости спорта: Маркос Майдана исключил свое возвращение в профессиональный бокс.

Бывший чемпион мира Маркос Майдана исключил возвращение в профессиональный спорт и дал понять, что большой заработок в поединках с Флойдом Мейвезером помог ему завершить карьеру раньше, чем он планировал.

«Почти все, кто объявлял о завершении карьеры, затем возвращались. Я хочу быть уникальным. Не хочу брать слова назад. У меня всё в порядке. Я не буду возвращаться, у меня есть бизнес и другие дела. Я покончил с боксом, и на этом всё. Эту главу жизни я оставил позади. Скучаю ли по ней? Это было моей работой, и этот этап в прошлом.

Я по-прежнему путешествую, езжу на бои, но не тренируюсь и не выхожу на ринг. Бои с Мейвезером помогли мне завершить карьеру раньше, чем собирался. Никогда не думал, что стану чемпионом мира, я боксировал, потому что мне это нравилось и я чувствовал, что это моя работа", — приводит слова аргентинца BoxingScene.