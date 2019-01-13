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Кроуфорд и Хан объявят о бое во вторник

Кроуфорд и Хан объявят о бое во вторник
02:25 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Теренс Кроуфорд и Амир Хан планируют провести боксерский поединок.

Как сообщает ESPN со ссылкой на промоутера Боба Арума 15 января в Лондоне состоится первая пресс-конференция, посвященная поединку чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда , одного из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории, и экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе из Британии Амира Хана. По словам Арума, на мероприятии будет объявлено, что этот бой состоится 20 апреля в США и станет первым из семи PPV-шоу, которые его компании Top Rank проведет в сотрудничестве с телеканалом ESPN.

Место проведения поединка пока не выбрано, и оно не будет официально объявлено на пресс-конференции, хотя известно, что он может состояться в Лас-Вегасе или в Нью-Йорке. 17 января, в четверг в Нью-Йорке тоже пройдет пресс-конференция, посвященная этому бою.

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Амир Хан, Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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