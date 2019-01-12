Усик не будет драться с Ортисом в ближайшем бою

Новости спорта: Кубинец Луис Ортис вернется на ринг в марта в США.

Один из потенциальных соперников Александра Усика в его дебютном поединке в супертяжелом дивизионе - кубинец Луис Ортис – точно не встретиться с украинцем. Об этом заявил журналист журнала The Ring и известный боксерский инсайдер Майк Коппинджер.

У себя в twitter Коппинджер написал, что Луис Ортис вернется на ринг 2 марта в Бруклине, США в кубинском вечере бокса. Он возглавит вечер бокса, в котором также выступят Эрисланди Лара и Брайян Кастано.

Ранее промоутер Александра Усика, Александр Красюк, заявил, что следующим соперником Усика на 70% станет либо Луис Ортис, либо Александр Поветкин.