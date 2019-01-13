Экс-соперник Ломаченко поборется за титул в четвертой весовой категории

Новости спорта: 18 января Хорхе Линарес и Пабло Сезар Кано проведут бой-элиминатор.

18 января в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Эндрейда с Артуром Акавовым.

В андеркарде встречи пройдёт поединок экс-чемпиона мира Хорхе Линареса и Пабло Сезара Кано. Этот бой пройдёт в первом полусреднем весе, а на его кону будет стоять второстепенный титул WBC Silver. Однако незадолго до боя руководство WBC придало этой встрече статус элиминатора, сообщает BoxingScene. Таким образом, победитель станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе, которым владеет Хосе Рамирес.

В случае если Линарес победит и выйдет на бой с Рамиресом, венесуэлец получит возможность стать чемпионом мира в четвёртой весовой категории.