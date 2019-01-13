Майки Гарсия: Мейвезер не заинтересован в настоящих боях

Новости спорта: Чемпион мира в легком весе по версиям IBF и WBC Майки Гарсия считает, что экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер не заинтересован в больших боях.

По словам Гарсии, американец хочет только зарабатывать, при этом избегая рисков.

"Не думаю, что ему интересны настоящие бои. Полагаю, он будет продолжать проводить выставочные бои. Он не хочет подвергать себя риску. Не думаю, что он согласится на более-менее опасный поединок, если ему предложат такие же деньги, что можно заработать без риска. Не думаю, что он серьёзно говорит о настоящем бое. Он просто хочет оставаться активным и быть в деле", — сказал Гарсия в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.

31 декабря 2018 года Флойд Мейвезер провёл трёхраундовый выставочный бой в Сайтаме, нокаутировав в первом раунде 20-летнего японца Теншина Нацукаву.