Роуч: Пакьяо сказал мне, что нокаутирует Бронера

Новости спорта: Мэнни Пакьяо уверен, что сможет победить Эдриена Бронера нокаутом.

Главный тренер Мэнни Пакьяо Фредди Роуч рассказал, как проходит подготовка филиппинца к бою против Эдриена Бронера.

"Ему просто больше не нужно так много спаррингов. Так мы сможем избежать износа. Я могу научить его правильно готовиться на этом этапе своей профессиональной карьеры. Мы разработали стратегию того, как боксировать против стиля соперника. Спарринг-партнер Мэнни сказал, что впервые почувствовал на себе такой тяжеленный удар.

Пакьяо сказал мне, что нокаутирует Бронера, а за все время нашей совместной работы он никогда не говорил такого. Мне нравится, как мыслит Мэнни. Он хочет выиграть нокаутом, и если он будет бить также сильно, как сегодня, то это произойдет. Раньше мы не слышали от него подобного. Я думаю, что его инстинкт убийцы вернулся", - цитирует Роуча Fightnews.

Отметим, что прошлый поединок Пакьяо состоялся 14 июля прошлого года. Тогда филиппинец победил Лукаса Матиссе и отобрал у него титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA.