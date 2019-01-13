Экс-чемпион мира Келли Павлик думает о возвращении в бокс в весе Усика

Новости спорта: Экс-чемпион мира в среднем весе Келли Павлик (40-2, 34 КО) рассматривает вариант возобновления карьеры.

Американец может вернуться в профессиональный спорт уже в первый тяжёлый вес.

"Думаю о возвращении и рассматриваю вариант с первым тяжёлым весом. Готов драться с любым соперником, кроме Александра Усика. Не хочу, чтобы сейчас пошли слухи о том, что я разорён и нуждаюсь в деньгах. Дело не в деньгах. Дело в том, что у меня есть ещё немного времени. Мне не сорок лет и не 38. Мне 36 лет. Я не выступал много лет, но тренировался", — приводит слова Келли Павлика Boxingnews24.

Келли Павлик в последнем поединке на профессиональном ринге в июле 2012 года единогласным решением судей победил Уилла Росински.